Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию 63 участника Отечественной войны
БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию 63 азербайджанских военных, получивших ранения во время Отечественной войны.
Об этом сказал глава фонда Эльвин Гусейнов, сообщает в среду Trend.
По его словам, из них семь человек уже вернулись на родину после лечения.
"Отправка на лечение за рубеж осуществляется на основании поступивших обращений. По вопросу лечения раненых участников Отечественной войны фонд связывается с медицинскими учреждениями в других странах. При наличии официального ответа и если раненого участника войны невозможно вылечить в Азербайджане, то фонд отправляет его с этой целью за рубеж", - сказал Гусейнов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
На западе Туркменистана заготовлено сотни миллионов кубометров газа для поддержания пластового давления в нефтяных скважинах
В Азербайджане ветеранов войны с ампутированными верхними конечностями обеспечат высокотехнологичными протезами (ФОТО)
Еще 40 семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны предоставлены квартиры в бакинском поселке (ФОТО)
На Мубарекском газоперерабатывающем заводе полностью отремонтирована установка по очистке газа от соединений серы
Старинный тар 1744 года и великое искусство - исследовательская деятельность Международного центра мугама
Вместо выполнения пунктов трехстороннего заявления Армения пытается обмануть мировое сообщество - МИД Азербайджана