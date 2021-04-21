Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию 63 участника Отечественной войны

Общество 21 апреля 2021 15:50 (UTC+04:00)
Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию 63 участника Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию 63 азербайджанских военных, получивших ранения во время Отечественной войны.

Об этом сказал глава фонда Эльвин Гусейнов, сообщает в среду Trend.

По его словам, из них семь человек уже вернулись на родину после лечения.

"Отправка на лечение за рубеж осуществляется на основании поступивших обращений. По вопросу лечения раненых участников Отечественной войны фонд связывается с медицинскими учреждениями в других странах. При наличии официального ответа и если раненого участника войны невозможно вылечить в Азербайджане, то фонд отправляет его с этой целью за рубеж", - сказал Гусейнов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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