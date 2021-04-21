Тесты на беременность - на какой тест мы должны полагаться?

Беременность — прекрасное время в жизни каждой женщины. Сегодня будущая мама может узнать о наступившей беременности уже в первые недели после зачатия. Ведь в настоящее время существуют экспресс-тесты для быстрой диагностики беременности, которыми можно пользоваться в домашних условиях. Расскажем, какие виды тестов сегодня применяются, как их правильно проводить и когда можно получить максимально точный результат.

Как работает тест?

Принцип определения беременности у всех «домашних» тестов одинаков: они чувствительны к ХГЧ мочи (хорионическому гонадотропину). Этот гормон присутствует в крови беременных. В процессе зачатия и деления яйцеклетки образуется зародыш с плодными оболочками, одной из которых является хорион, он и вырабатывает ХГЧ. В редких случаях этот гормон может выявляться у небеременных женщин по причине гормонального заболевания.

В самом начале беременности (1-2 недели) уровень ХГЧ в крови и моче низкий, он постепенно повышается, достигая максимума к 8-9 неделям, на таком уровне держится до конца второго триместра, а затем снижается.

В крови концентрация ХГЧ в 1,5-3 раза выше, чем в моче, поэтому в лабораторных условиях наличие беременности можно определить на более ранних сроках и с большей точностью. Хотя сегодня производители экспресс-тестов, которые определяют беременность по моче, продвинулись далеко вперед и тоже позволяют определить зародыш на самых ранних сроках.

В какое время суток делать

Тест на беременность в домашних условиях делают утром. Это объясняется тем, что концентрация гормона ХГЧ в моче утром куда выше, чем днем. То есть, вы получите более точный результат. Также нежелательно перед тестом пить много воды.

Какие виды тестов существуют?

Стрип-тесты (тест полоски). Это самые простые, дешевые и самые распространенные тесты. Как делать тест на беременность: полоску нужно опустить на 10–20 секунд до определенной отметки в емкость с утренней мочой (она наиболее концентрированная). После этого тест следует положить на горизонтальную поверхность и через несколько минут можно оценивать результат. Одна полоска – вы не беременны, тест показал две полоски – беременность наступила.

Планшетные тесты. Устроены так же, как и стрип-тесты. Только бумажная полоска здесь помещена в пластиковый корпус. Как делать тест на беременность: предварительно собранную утреннюю мочу нужно капнуть в специальное отверстие прилагающейся к тесту пипеткой. О результате так же расскажут одна или две полоски на тесте.

Струйные тесты. Как делать тест на беременность: мочу не нужно никуда собирать – тест достаточно поместить под струю. При этом моча не обязательно должна быть утренней. Струйные тесты на беременность обычно более чувствительны. И снова положительный результат теста – это две полоски, а если появилась только одна полоска, значит, тест показал отрицательный результат.

Какой тест самый эффективный?

Выбирая тест на беременность, всегда обращайте внимание на чувствительность, указанную на его упаковке. Большинство современных тестов на беременность положительны, если уровень ХБП составляет не менее 25 мМЕ / мл. Такой уровень ХБП можно наблюдать в моче с первой недели задержки менструации.

Что означает, если вторая полоска в тесте на беременность почти не видна

Даже если тесты на беременность показывают слабую вторую полоску, это все равно означает, что вы беременны, просто уровень ХГЧ в крови еще не так высок. Если у вас возникли сомнения, проведите повторный тест на беременность через 3–4 дня. Уровень ХГЧ станет намного выше, и тогда полоска будет уже гораздо ярче.

Экспресс-тесты для определения беременности в домашних условиях помогают миллионам женщин ежедневно получать информацию о своем состоянии, не обращаясь в лабораторию. Это изобретение значительно облегчило жизнь всем женщинам, которые «ждут» и «сомневаются». Сегодня в аптеках доступно множество тестов на беременность, и каждая женщина может выбрать тот, который ей больше всего подходит. Главное - использовать качественный, высокочувствительный и проверенный надежный тест на беременность.

https://bumtorg.ru/rezhissyory/kak-rabotaet-test-na-beremennost-vne-zavisimosti-ot-ih-vida-kak-i-kogda/

https://eva.ru/kids/pregnancy/read-test-na-beremennost--kak-i-kogda-delat--55149.htm

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