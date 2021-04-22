На дорогах Азербайджана продолжается установка инфощитов с направлением и расстоянием до освобожденных территорий (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на автомагистралях и дорогах республиканского значения продолжается процесс установки информационных щитов с указанием направления и расстояния до освобожденных территорий, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

По данным госагентства, уже заменены 26 таких инфощитов и установлены 20 новых.

В ближайшее время планируется заменить еще 15 и установить 10 новых подобных указателей.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)