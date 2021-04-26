В Азербайджане выявлено 806 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1224 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 806 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 1224 заболевших, скончался 31 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлено 313 812 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 280 403 человека вылечились, 4402 – скончались, число активных больных составило 29 007.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 5732 теста, в целом за все время пандемии – 3 195 268 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)