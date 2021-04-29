В Азербайджане названо число охваченных мерами занятости ветеранов войны и членов семей шехидов

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2021 года к мерам по обеспечению занятости в Азербайджане были привлечены около 2100 членов семей шехидов и около 3300 ветеранов.

Как передает в четверг Trend, об этом министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев сказал на заседании коллегии по работе, проделанной министерством в первом квартале.

Было подчеркнуто, что в рамках этих мер налажено тесное сотрудничество с работодателями.

Министр также представил информацию в связи с центрами DOST.

По его словам, в первом квартале услуги центров DOST были оказаны по более чем 95 тыс. обращений. За отчетный период в колл-центр "142" поступило около 135 тысяч обращений.

"Завершается подготовка к открытию очередного центра DOST", - сказал Бабаев.

В ходе заседания были представлены отчеты о работе, проделанной ведомством в первом квартале 2021 года, обсуждены результаты проделанной работы, а также шаги, которые предстоит предпринять в текущем году.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)