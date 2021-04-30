В Баку завтра ожидается дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра днем в Баку, а 2 мая - на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, местами сильные, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В районах Азербайджана до полудня понедельника сохранится нестабильная погода, переменные грозовые дожди, местами интенсивного характера, в северных и западных районах прогнозируется град. Западный ветер местами будет усиливаться до 15-20 м/сек. В реках повысится уровень воды.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)