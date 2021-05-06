Расчищены от мин 2051 га освобожденных территорий - агентство по разминированию Азербайджана

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня от мин и неразорвавшихся боеприпасов полностью расчищены 2051 га освобожденных территорий.

Об этом сказал завотделом Агентства по разминированию Идрис Исмаилов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в настоящее время в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском, Агдамском, Тертерском, Ходжавендском районах, городе Шуша от мин расчищаются территории вокруг домов и приусадебные участки: "Во время этих операций были обнаружены и обезврежены 18 648 мин и неразорвавшихся боеприпасов".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)