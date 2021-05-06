Село Гарапиримли Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Гарапиримли Агдамского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.
Представляем вниманию эти видеокадры.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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