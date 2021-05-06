В Азербайджане подвели итоги выпускных экзаменов для учащихся 11-х классов школ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подведены итоги выпускных экзаменов, проведенных 15-16 апреля для учащихся 11-х классов школ.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), участники экзаменов могут ознакомиться со своими результатами и графическим изображением “карты ответов” по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2021/netorta/. Рабочие номера они могут узнать здесь.

Также можно ознакомиться с результатами, отправив SMS с рабочим номером на короткий номер 7727.

С порядком подсчета баллов можно ознакомиться по ссылке.

Из 26 491 человека, которые должны были принять участие в экзаменах, 376 на них не явились. Результаты семи человек аннулированы за нарушение правил экзамена.

Один из участников экзамена - выпускник Сумгайытского лицея технических и естественных наук - набрал максимальные 300 баллов. Два года назад этот же учащийся продемонстрировал высокие результаты на выпускных экзаменах для 9-х классов, набрав 296 баллов.

После объявления результатов экзаменов будет организован процесс онлайн - апелляции (через программу Zoom или по телефону). До того как подать заявление в апелляционную комиссию, нужно ознакомиться со своими результатами, графическим изображением бланка ответов, критериями оценки каждого открытого задания на сайте ГЭЦ. Опыт предыдущих экзаменов показывает, что около 20-25 процентов участников экзаменов вообще не ответили на вопросы или обратились в комиссию без сопоставления своих результатов. Такие обращения рассматриваться не будут.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться 16-19 мая, заполнив электронную форму заявки на сайте ГЭЦ. Те, кто не пройдет регистрацию в течение указанного периода, позже не смогут подать апелляцию. Участие ученика в обсуждении его обращения является обязательным. Вместе с ним в обсуждении может участвовать один из родителей. Рассмотрение апелляции одного человека будет длиться не более 15 минут.

Результаты экзаменов, проведенных 22-23 апреля, планируется обнародовать после праздничных дней.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)