Новое назначение в AccessBank-е: Турал Фейзуллаев – Глава Юридического Департамента банка

БАКУ/Trend/ - С сегодняшнего дня Турал Фейзуллаев присоединяется к команде AccessBank в должности Главы Юридического Департамента.

Турал Фейзуллаев начал свою карьеру в Центральном Банке Азербайджанской Республики, а позже продолжил свою деятельность в Палате по надзору над финансовыми рынками, где занимал различные должности. До прихода в AccessBank он работал Заместителем Директора Юридического Департамента Центрального Банка Азербайджанской Республики - Начальником Управления Правового Обеспечения Финансовых Рынков.

Г-н Фейзуллаев получил степень Бакалавра Права в Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики и степень магистра международного делового права в Тулузском университете во Франции.

12 ноября 2018 года Президент Азербайджанской Республики наградил г-на Фейзуллаева медалью «Терегги» - за вклад в улучшение бизнес-среды в Азербайджанской Республике и эффективную работу по дальнейшему улучшению положения нашей страны в международных рейтингах.