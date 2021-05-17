Агентство Азербайджана по разминированию очистило от мин территорию площадью до 140 га

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию на прошлой неделе очистило от мин территорию общей площадью 139,5 гектара. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет агентства.

В период 10-16 мая во время поисковых работ специалистами агентства были обнаружены 82 противопехотные мины и пять противотанковых, а также 24 неразорвавшихся боеприпаса.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)