Агентство Азербайджана по разминированию очистило от мин территорию площадью до 140 га
БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию на прошлой неделе очистило от мин территорию общей площадью 139,5 гектара. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет агентства.
В период 10-16 мая во время поисковых работ специалистами агентства были обнаружены 82 противопехотные мины и пять противотанковых, а также 24 неразорвавшихся боеприпаса.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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