В Азербайджане 24 мая планируется завершить перечисление всех соцвыплат за май
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 24 мая планируется завершить выплату всех пособий, стипендий и компенсаций за текущий месяц.
Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Госфонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.
Отметим, что в связи с праздником Рамазан выплата пенсий за май была осуществлена досрочно, до 8 мая.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
Определились первые финалисты "Евровидения 2021" - представительница Азербайджана Самира Эфенди в финале (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане совершенствуется управление в сфере обязательного государственного личного страхования - Указ
Россия внимательно следит за ситуацией, связанной с приграничным инцидентом между Арменией и Азербайджаном – МИД
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества