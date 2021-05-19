В Агдаме от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 3 177 га посевных площадей

БАКУ /Trend/ - В Агдамском районе Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены сельхозугодья на площади 3 177 гектаров, сообщили в среду Trend в Исполнительной власти (ИВ) района.

На разминированных землях площадью 2 195 га посеяна пшеница.

В настоящее время продолжается очистка от мин посевных площадей.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)