В Азербайджане может быть снято ограничение в связи с проведением свадеб - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть снято ограничение в связи с проведением свадеб и других церемоний, подготавливаются соответствующие правила.

Об этом сказала глава департамента по профилактике и контролю заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что необходимо ждать по этому вопросу официальной информации: "В целом граждан беспокоят многие вопросы, связанные с проведением празднеств, торжеств и других церемоний, в которых участвует большое количество людей. Все эти вопросы обсуждаются, подготавливаются предложения, о которых будет проинформирована общественность".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)