В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в индивидуальной программе у мужчин

БАКУ /Trend/ - В ходе первого дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты в индивидуальной программе у мужчин в возрастной категории 12-14 лет, сообщает в пятницу Trend.

В финал вышли: Артём Хуруджи (Россия, 19.100 балла), Александр Мишинков (Болгария, 19.050 балла), Кирилл Тимофеев (Россия, 18.750 балла), Тьяго Пинейро (Португалия, 18.350 балла), Дариус Юргелевичиус (Литва, 17.650 балла), Калеб Винсу Кристиан (Индонезия, 17.300 балла), Атанас Благоев (Болгария, 17.050 балла) и Мануэль Ресендес (Португалия, 17.050 балла).

Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)