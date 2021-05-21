БАКУ / Trend/ - В Азербайджане меняется процедура плавания по внутренним водам для рыболовецких судов, сообщает в пятницу Trend.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсуждалась поправка в закон «О государственной границе Азербайджана».

Информацию о поправках, предлагаемых в закон, представил депутат Арзу Нагиев.

Он отметил, что маломерные моторные рыболовецкие суда смогут отплывать от берега на расстояние до 10 морских миль, а другие плавательные средства – до двух морских миль.

«Ранее моторным и безмоторным плавательным средствам, выходящим в море, разрешалось отплывать от берега на расстояние до двух морских миль», – напомнил депутат.

После обсуждения поправки были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)