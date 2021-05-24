Посол Израиля выразил благодарность Азербайджану (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил благодарность в своем аккаунте в Twitter за 12 баллов, которые наша страна дала представителям Израиля на песенном конкурсе" Евровидение 2021".

Как передает Trend, посол отметил:

"Спасибо Азербайджан!

На прошедшем вчера "Евровидении-2021" азербайджанский народ продемонстрировал дружеские отношения с Израилем и дал ему 12 баллов - больше, чем любая другая страна. Мы действительно впечатлены.

Большое спасибо!"