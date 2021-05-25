В Азербайджане названа дата возобновления работы крупных торговых центров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 10 июня возобновляется работа крупных торговых центров.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине 25 мая сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает во вторник Trend.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)