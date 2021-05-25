В Азербайджане меняются правила плавания для рыболовецких судов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняются правила плавания во внутренних водах для рыболовецких судов, сообщает во вторник Trend.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана было обсуждено изменение в закон «О государственной границе Азербайджана».

Информацию об изменении представил депутат Арзу Нагиев.

Он отметил, что, согласно предлагаемому изменению, маломерные моторные рыболовецкие суда смогут отплывать от берега на расстояние до 10 морских миль, а другие плавательные средства – до двух морских миль.

«Ранее моторным и безмоторным плавательным средствам, выходящим в море, разрешалось отплывать от берега на расстояние до двух морских миль», – сказал депутат.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)