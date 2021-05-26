В Азербайджане свыше 1600 врачей привлечены к сертификационным экзаменам

БАКУ /Trend/ - В 2021 году в Азербайджане 1 641 врач привлечен к сертификационным экзаменам.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал руководитель сертификационного центра Министерства здравоохранения Мурад Мирзазаде в прямом эфире в ходе обсуждений на тему «Сертификация врачей».

Он подчеркнул, что 2 процента из числа привлеченных к экзаменам врачей показали неудовлетворительный результат.

«В 2020 году 90-92 процента из принимающих участие в экзамене врачей добились успешного результата, то есть 1 458 человек прошли экзамен с первой попытки», – уточнил Мирзазаде.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)