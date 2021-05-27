Герои Отечественной войны Азербайджана получат новые привилегии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются новые привилегии для граждан, удостоенных звания "Герой Отечественной войны".

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 27 мая депутаты обсудили законопроекты о внесении изменений в Трудовой и Налоговый кодексы.

Говоря о деталях поправок, депутат Арзу Нагиев отметил, что изменения предусматривают пересмотр правил предоставления отпуска героям Отечественной войны. Согласно поправке в Трудовой кодекс, героям Отечественной войны Азербайджана будет предоставляться отпуск продолжительностью не менее 46 календарных дней.

"Поправка, предлагаемая в Налоговый кодекс, предусматривает предоставление героям Отечественной войны налоговых льгот. Согласно предлагаемому изменению, расширяется охват освобождениями и льготами по налогу на прибыль. Так, ежемесячный доход героев Отечественной войны Азербайджана, подлежащий налогообложению на любой оплачиваемой работе, будет уменьшен на 400 манатов", – сказал Арзу Нагиев.

После обсуждения законопроекты были поставлены на голосование и приняты в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)