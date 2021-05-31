БАКУ /Trend/ - В результате проведенных оперативно - следственных мероприятий обнаружены останки еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося пропавшим без вести.

Как сообщили в понедельник Trend в Военной прокуратуре Азербайджана, под контролем руководств Генпрокуратуры и Республиканской военной прокуратуры проводятся интенсивные оперативно - разыскные мероприятия по поиску пропавших без вести военнослужащих ВС Азербайджана.

В результате оперативно - следственных мероприятий были обнаружены останки еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося пропавшим без вести, рядового Иманова Мамедаги Игаб оглу.

Оперативно - следственные мероприятия продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)