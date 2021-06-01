В мае средняя температура воздуха в Баку превысила климатическую норму на 3,2 градуса

БАКУ /Trend/ - В мае средняя температура воздуха в Баку составила около 21,2 градуса, превысив климатическую норму на 3,2 градуса.

Об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, в последние 10 лет средняя температура воздуха в мае в Баку превышала климатическую норму на 0,5-3,2 градуса.

Она сообщила, что самая высокая температура воздуха в мае была зафиксирована в 2007 году – 35,5 градуса.

«В мае 2021 года самая высокая температура воздуха в Баку составила 34,1 градуса тепла», - сказала Тагиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)