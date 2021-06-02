БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 54 379 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 47 876, вторую – 6 503.

Общее количество использованных доз вакцины составило 22 367 094. Число граждан, привитых первой дозой вакцины, составляет 1 452 774, второй – 914 320.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.