В Азербайджане выявлено 128 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 445 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 128 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 445 человек, скончались - три, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 334 416 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 325 863 человека вылечились, 4 929 – скончались, число активных больных составляет 3 624.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 563 теста, а в целом за все время пандемии – 3 542 035.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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