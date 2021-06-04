Уничтожена экология реки Охчучай, берущей начало в Армении - азербайджанское министерство

БАКУ /Trend/ - Уничтожена экология по всей протяженности реки Охчучай, берущей начало в Армении.

Об этом сказал на пресс-конференции четвертого июня заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, около двух тысяч из пяти тысяч разновидностей флоры Азербайджана приходится на долю освобожденных территорий.

"Карабахский тюльпан и другие растения растут только на освобожденных территориях. На этих землях произрастают только семь разновидностей флоры. Ожидается издание новой "Красной книги" совместно с Академией наук Азербайджана", - сказал Керимов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)