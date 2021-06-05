ЗАО "AzerGold" совместно с Общественным объединением "Региональное развитие" осуществило экологическую акцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Закрытое акционерное общество (ЗАО) "AzerGold" совместно с Общественным Объединением “Региональное развитие” осуществили экологическую акцию под лозунгом «Уважение к природе – забота о будущем», приуроченную к 5 июня – Всемирному дню охраны окружающей среды, сообщает Trend со ссылкой на ЗАО.

В акции, проведенной в городе Дашкесан, приняли участие сотрудники ЗАО “AzerGold” и волонтеры ОО «Региональное развитие». В рамках мероприятия в городских парках Дашкесана были установлены птичьи гнезда, оснащенные кормом.

Наряду с этим, на территории Дашкесанского железорудного месторождения были высажены различные деревья. Посаженным деревьям был оказан необходимый агротехнический уход. Отметим, что птичьи гнезда были изготовлены по заказу ЗАО учениками Гянджинского Государственного Центра Профессионального Образования по Промышленности и Технологиям.

Основной целью проведения данной акции является внесение вклада в охрану окружающей среды, поддержка увеличения численности и видов птиц в городской среде, привитие школьникам чувства заботы и ответственности к окружающей природе.

Данного рода акции регулярно проводятся со стороны ЗАО «AzerGold» с целью поддержки экологического баланса в регионах операционной деятельности. Так, в рамках подобных акций по сей день озеленено свыше 15 гектаров Човдарского горнодобывающего предприятия, посажено более 10 000 деревьев и кустарников. Наряду с этим, для озеленения участка площадью в 40 гектаров, на территории Ковдорского предприятия высажены и выращиваются более 100 000 саженцев дуба.