Иностранцы, приезжающие на игры ЕВРО-2020 в Баку, должны будут предоставить документ об отрицательном тесте на COVID

БАКУ /Trend/ - Установлено новое требование в связи с приездом в Азербайджан воздушным транспортом с 10 июня граждан стран, футбольные команды которых выступят в четырех играх чемпионата Европы-2020 по футболу в Баку, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в этих странах.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим Кабинет министров внес изменение в постановление "О продлении особого карантинного режима и мерах по устранению некоторых ограничений".

Согласно изменению, у граждан стран, футбольные команды которых выступят в четырех играх чемпионата Европы-2020 по футболу в Баку, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в этих странах, будет требоваться документ об отрицательном ПЦР-тесте на COVİD-19, сданном не более чем за 72 часа до вылета.

(Перевод: Турал Гараджаев)