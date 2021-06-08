Некоторые рестораны в Азербайджане нарушили правила карантина, пригласив зарубежных певцов

БАКУ /Trend/ - Некоторые рестораны в Азербайджане нарушили правила карантинного режима, пригласив выступить зарубежных певцов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Азербайджан добился успехов в борьбе с COVID-19 благодаря решениям Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, строгому контролю над их выполнением и соблюдению гражданами соответствующих требований.