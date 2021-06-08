Средства выделяются, но в итоге фильма мы не видим – Минфин Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Из госбюджета выделяются средства на развитие азербайджанского кино, однако в итоге фильма мы не видим.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), отвечая на вопросы депутатов.

По словам министра, соответствующим распоряжением Президента Азербайджана создан проект «Концепция развития азербайджанского кинематографа в соответствии с требованиями современности».

«Проект концепции несколько раз представлен в Министерство финансов, но, признаюсь, мы его не приняли, потому что в нем не было изменений. Средства выделяются, запросы по этому поводу следует направлять в Министерство культуры. Однако в итоге фильма мы не видим. Мы об этом знаем и говорим. Считаю, что выделенные средства должны давать конкретные результаты», – сказал Самир Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)