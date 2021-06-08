В сфере образования в Азербайджане предусматривается принять ряд важных мер - министр
БАКУ /Trend/ - В ближайшее время на основании поручений Президента Азербайджана в сфере образования предусматривается принять ряд важных мер.
Как сообщает во вторник Trend, об этом министр финансов Самир Шарифов сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента, отвечая на вопросы депутатов.
По его словам, расходы на науку и образование - один из приоритетов государства. Объем средств, выделяемых государством на сферу образования, с каждым годом увеличивается, добавил министр.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)
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