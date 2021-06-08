В Азербайджане увеличено количество пунктов, где можно привиться вакциной Pfizer

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличено количество пунктов, где можно привиться вакциной от коронавируса Pfizer, сообщили во вторник Trend в пресс-службе министерства здравоохранения.

Согласно информации, в соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджане на 2021-2022 годы" процесс вакцинации продолжается поэтапно по всей стране.

Как уже сообщалось, с седьмого июня граждане могут привиться от COVID-19 также вакциной Pfizer. Принимая во внимание обращения граждан, увеличено количество пунктов, где можно привиться вакциной Pfizer. Так, помимо Бакинского оздоровительного центра и Центральной клинической больницы, это также Leyla Medical Center, Caspian İnternational Hospital и Клиническая городская больница №2 им. М.Э.Эфендиева.

"К сведению граждан, обращающихся в частные клиники за вакцинацией: процесс вакцинации будет проводиться в соответствии с внутренними правилами данных медучреждений. Сделать прививку может любой гражданин старше 18 лет, не имеющий к этому медицинских противопоказаний", - отметили в пресс-службе минздрава.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины Pfizer 31 декабря 2020 года.

(Перевод: Турал Гараджаев)