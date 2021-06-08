БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 39640 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 34 555, вторую – 5085 человек.

Общее количество использованных доз вакцины составило 2 586 410. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 646 054, вторую – 940 356 человек.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.

(Перевод: Турал Гараджаев)