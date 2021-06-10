Обеспечена занятость свыше 1400 членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны Азербайджана

Общество 10 июня 2021 13:28 (UTC+04:00)
Обеспечена занятость свыше 1400 членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обеспечена занятость свыше 1400 членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны Азербайджана.

Об этом сказал замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев, сообщает в четверг Trend.

"К этому процессу должны подключиться и работодатели, оказывая им активную поддержку в трудоустройстве", - сказал он.

Замминистра отметил, что к программе занятости привлечены до 9700 человек из указанной категории.

По его словам, предпринимателям, трудоустроившим членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны, будет оказываться поддержка.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)

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