В пяти агдамских селах будут оказаны бесплатные медуслуги - Ханде Харманджи (ВИДЕО)
АГДАМ /Trend/ - В Агдаме реализуется проект, в рамках которого в пяти селах района посредством мобильной клиники будут оказаны бесплатные медицинские услуги.
Об этом в четверг сказала Trend глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи.
Она отметила, что ранее в местную больницу были доставлены диагностические тесты, кислородные аппараты и лекарства: "Это небольшая помощь от ВОЗ. Мы хотим продолжить свою работу в Агдаме".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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