В пяти агдамских селах будут оказаны бесплатные медуслуги - Ханде Харманджи (ВИДЕО)

АГДАМ /Trend/ - В Агдаме реализуется проект, в рамках которого в пяти селах района посредством мобильной клиники будут оказаны бесплатные медицинские услуги.

Об этом в четверг сказала Trend глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи.

Она отметила, что ранее в местную больницу были доставлены диагностические тесты, кислородные аппараты и лекарства: "Это небольшая помощь от ВОЗ. Мы хотим продолжить свою работу в Агдаме".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)