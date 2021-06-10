В Азербайджане ужесточат контроль над импортом и продажей спортивного питания

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет ужесточен контроль над импортом и продажей спортивного питания.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве здравоохранения, состоялась встреча представителей Азербайджанского национального антидопингового агентства, минздрава и Агентства продовольственной безопасности, на которой обсуждались вопросы ужесточения контроля за оборотом и употреблением спортивного питания и биологически активных добавок.

Во встрече также приняли участие представители Центра аналитической экспертизы минздрава.

Замминистра здравоохранения Эльсевер Агаев проинформировал собравшихся об опасности бесконтрольного употребления биологически активных добавок для человеческого организма.

Директор антидопингового агентства Шафаг Гусейнли отметила важность создания специальной системы контроля за содержанием БАДов, подчеркнув, что это также важно с точки зрения защиты спортивных ценностей и здоровья спортсменов.

Руководитель аппарата Агентства продовольственной безопасности Эльхан Микаилов сделал акцент на важности усиления контроля за внутренним производством указанной продукции.

На встрече также обсуждались текущая ситуация в связи с регистрацией, импортом, механизмами контроля качества и розничной продажей биологически активных добавок, вопросы совершенствования законодательства для формирования эффективного механизма контроля.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)