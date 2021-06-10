В Баку выявлены случаи незаконного использования питьевой воды (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным Президентом Ильхамом Алиевым «Планом действий по обеспечению эффективного использования водных ресурсов на 2020–2022 годы» с целью предотвращения потерь и растраты воды ОАО «Азерсу» провело инспекцию системы водоснабжения частных домов и объектов в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили в четверг Trend в ОАО, в результате проверок специальными группами, созданными для обнаружения незаконного использования воды, были выявлены случаи использования питьевой воды без соответствующего учета и установки счетчиков.

Так, были выявлены факты незарегистрированного использования воды в 3-х многоквартирных домах, расположенных по улице Гюльмамеда Рамазанова в поселке Бинагади. Выяснилось, что ни один из новопостроенных жилых домов не имеет технических условий для пользования услугами водоснабжения. Водоснабжение домов было обеспечено незаконным подключением к ближайшей сети.

В районе, известном как «Питомник», на улице Джавадхана было обнаружено, что орошение сада производится посредством линии, проведенной без подключения счетчика.

В Бинагадинском районе большая часть потерь воды происходит в общежитиях в поселке Дарнагюль, в которых проживают вынужденные переселенцы. Индивидуальные водопроводы здесь проложены самими жителями в порядке, не отвечающем строительным нормам. Поскольку на территории не установлены счетчики, расход воды рассчитывался по числу членов семьи. В каждом из этих общежитий были установлены водные счетчики.

В связи с выявленными фактами приняты необходимые меры, устранены несанкционированные линии и подключения, рассчитан ущерб и обеспечено его возмещение.

В ОАО отметили, что в январе – мае 2021 года в целом выявлено 7682 факта незаконного использования воды, в Бинагадинском районе – 781 факт. По этим случаям обеспечено возмещение ущерба за незаконное потребление 2 миллионов 55 тысяч кубометров воды, а по Бинагадинскому району – 225 тысяч кубометров.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)