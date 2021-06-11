В Азербайджане выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом, вылечились 287 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом, вылечились 287 заболевших, умерших нет, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 335 065 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 328 194 человека вылечились, 4 951 – скончался, число активных больных составляет 1 920 человек.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 515 тестов, в целом за все время пандемии – 3 606 364 теста.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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