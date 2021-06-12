В войсках Нахчыванского гарнизона завершились командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В войсках Нахчыванского гарнизона завершились командно-штабные учения, начавшиеся седьмого июня, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

На следующем этапе учений задачи по деятельности войск были уточнены на макетах в полевых пунктах управления, а также проверена маневренность подразделений при перемещении с одного направления на другое в соответствии с принятым решением.

Были практически отработаны дислокация войск в районах сосредоточения, огневые и стартовые позиции, взаимодействие общевойсковых соединений.

В ходе выполнения боевых стрельб танковые, мотострелковые, механизированные и ракетно - артиллерийские подразделения уничтожали цели условного противника.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)