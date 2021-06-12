Команда Азербайджана вышла в два финала ЧЕ по художественной гимнастике в Болгарии

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в два финала 37-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в городе Варна (Болгария), сообщает в субботу Trend.

В ее составе Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Нармина Самедова и Дарья Сорокина.

Команда Азербайджана вышла в финал упражнения с пятью мячами, за которое получила 41.750 балла, заняв седьмую позицию

Получив 40.475 балла за композицию с тремя обручами и двумя парами булав и заняв четвертую позицию, команда страны также прошла в финал в данном виде соревнований.

Результат в многоборье команды Азербайджана составил 82.225 балла (седьмое место).

Отметим, что сегодня также прошел финал многоборья у индивидуальных гимнасток, в котором выступили члены сборной Азербайджана Зохра Агамирова и Арзу Джалилова.

Арзу Джалилова в сумме за четыре упражнения получила 92.500 балла (лента – 20.700 балла, обруч – 23.750 балла, мяч – 23.950 балла, булавы – 24.100 балла). Среди 24 гимнасток Джалилова заняла 17 место.

Результат Зохры Агамировой в многоборье составил 93.250 балла (мяч – 24.650 балла, булавы – 22.500 балла, лента – 22.550 балла, обруч – 23.550 балла). Агамирова заняла 16 место.

В чемпионате Европы участвует 321 гимнастка из 37 стран. Соревнования проходят в городе Варна 9-13 июня.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)