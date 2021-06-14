Члены сборной Уэльса по футболу прогулялись по улицам Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Члены национальной сборной Уэльса по футболу, которые находятся в Баку для участия в матчах чемпионата Европы (ЕВРО-2020), прогулялись по улицам азербайджанской столицы, сообщает в понедельник Trend.

Футболисты побывали в Ичеришехер, во Дворце Ширваншахов, прогулялись по Приморскому национальному парку.

Видео, которым поделилась Федерация футбола Уэльса в соцсетях, подписано Azərbaycan tarixini öyrənmək ("Знакомство с историей Азербайджана").

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)