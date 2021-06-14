Выгодное предложение от Summer Tour: Турпакет на популярные курорты Турции всего за 399 USD

БАКУ/Trend/ - Крупнейший туроператор Summer Tour предлагает супервыгодные турпакеты на популярные курорты Турции – Анталию, Бодрум, Мармарис, Кушадасы, Даламан.

В рамках акции можно приобрести туристические пакеты на период 8 дней / 7 ночей в отели 5* звезд по цене: 399 USD*

* Сумма указана на 1 человека при условии двухместного размещения.

В цену включены прямой перелет туда-обратно, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание в отеле 5* звезд на условиях «все включено» и медицинская страховка.

Даты заселения:

АНТАЛИЯ

20.06-22.06-27.06-29.06

БОДРУМ

27.06-28.06-30.06

ДАЛАМАН / МАРМАРИС

25.06-28.06-30.06

КУШАДАСЫ

28.06-30.06

Отметим, что количество мест ограничено.

Приобрести туристические путевки можно будет в любом аккредитованном турагентстве Азербайджана.

Успейте приобрести турпакеты по супервыгодной цене!