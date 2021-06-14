Выгодное предложение от Summer Tour: Турпакет на популярные курорты Турции всего за 399 USD
БАКУ/Trend/ - Крупнейший туроператор Summer Tour предлагает супервыгодные турпакеты на популярные курорты Турции – Анталию, Бодрум, Мармарис, Кушадасы, Даламан.
В рамках акции можно приобрести туристические пакеты на период 8 дней / 7 ночей в отели 5* звезд по цене: 399 USD*
* Сумма указана на 1 человека при условии двухместного размещения.
В цену включены прямой перелет туда-обратно, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание в отеле 5* звезд на условиях «все включено» и медицинская страховка.
Даты заселения:
АНТАЛИЯ
20.06-22.06-27.06-29.06
БОДРУМ
27.06-28.06-30.06
ДАЛАМАН / МАРМАРИС
25.06-28.06-30.06
КУШАДАСЫ
28.06-30.06
Отметим, что количество мест ограничено.
Приобрести туристические путевки можно будет в любом аккредитованном турагентстве Азербайджана.
Успейте приобрести турпакеты по супервыгодной цене!