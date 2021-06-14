Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию в связи с операциями, проведенными на освобожденных от оккупации территориях с седьмого по 12 июня.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство, в указанный период на освобожденных землях было обнаружено 596 противопехотных мин и 54 - противотанковые, а также 144 неразорвавшихся боеприпаса.

Агентство очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорию площадью 111,6 гектара.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)