В этом году в Азербайджане родилось свыше 39 тыс. детей

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года в районных и городских отделах регистрации Министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано рождение 39 728 детей, передает в понедельник Trend.

Показатель рождаемости на каждую 1000 человек составляет 12,1.

Среди новорожденных 53 процента мальчики, 47 процентов - девочки. За отчетный период родилось 974 двойняшки и 27 тройняшек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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