В этом году в Азербайджане родилось свыше 39 тыс. детей
Общество 14 июня 2021 17:36 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года в районных и городских отделах регистрации Министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано рождение 39 728 детей, передает в понедельник Trend.
Показатель рождаемости на каждую 1000 человек составляет 12,1.
Среди новорожденных 53 процента мальчики, 47 процентов - девочки. За отчетный период родилось 974 двойняшки и 27 тройняшек.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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