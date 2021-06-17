Сегодня в Азербайджане пройдет экзамен для более 22 тыс. учащихся 9-х классов

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проводит очередные выпускные экзамены для учащихся 9-х классов, в которых ожидается участие 22 698 человек, сообщает в четверг Trend.

Экзамен начнется в 11:00. Пропуск в здание, где он пройдет, завершается в 10.45.

Экзамены уже были проведены для учащихся школ в Бинагадинском, Пираллахинском, Сабунчинском районах Баку, а также Джалилабадском, Физулинском, Кюрдамирском, Нефтчалинском, Гахском, Губинском, Самухском, Шамкирском районах страны.

Сегодня экзамен сдают учащиеся спецшкол - школ-интернатов Баку, спецшкол для лиц с нарушением слуха и речи, школ Баку и Сумгайыта с преподаванием на английском, французском и грузинском языках, школы на о. Чилов и школ в исправительных учреждениях. Экзаменационный руководитель, а также учебные материалы на о. Чилов будут доставлены вертолетом ПО "Азнефть".

В экзамене участвуют 102 учащихся с ограничениями здоровья, для которых выделены специальные залы, индивидуальные контролеры, сурдоучителя.

Участники экзамена должны иметь при себе удостоверение личности, пропускной экзаменационный лист и декларацию о здоровье.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)