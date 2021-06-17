Современными протезами обеспечены уже около 70 ветеранов Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс обеспечения современными протезами ветеранов Отечественной войны Азербайджана.

Об этом сказал замминистра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, протезами нового поколения обеспечены уже около 70 человек: "Это значительно поспособствует их социальной интеграции".

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)