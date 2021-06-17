Участник Отечественной войны Азербайджана потерял на ней руку, но все равно готов отправиться в бой - Trend TV

АГДАМ /Trend/ - Я потерял руку на войне, но все равно готов отправиться в бой.

Об этом сказал участник Отечественной войны Азербайджана Сируз Исмайлов в беседе со съемочной группой Карабахского бюро Trend.

Сируз учился в вузе и должен был стать преподавателем истории, но началась война. Он отправился на фронт в звании лейтенанта.

Вначале участвовал в боях на агдамском направлении, потом в боях за Суговушан. Получив несколько осколочных и пулевых ранений, он впал в кому и пробыл в ней 19 дней. К счастью, врачи вернули его к жизни.

Сируз Исмайлов доволен заботой государства.

«Азербайджанское государство окружило всесторонней заботой участников войны. Фонд YAŞAT погасил мой кредит. В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана я получил компенсацию. За это выражаю глубокую признательность руководству нашего государства», - сказал Исмайлов.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж о герое, подготовленный Карабахским бюро Trend.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)