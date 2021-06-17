В Азербайджане при назначении инвалидности будет подготовлена индивидуальная программа реабилитации

БАКУ /Trend/ - Законопроект "О правах лиц с инвалидностью" предусматривает при назначении инвалидности подготовку программы реабилитации.

Об этом сказал замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Хидаят Абдуллаев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, главное новшество в законопроекте заключается в том, что назначение инвалидности будет проводиться точнее.

«В рамках программы будет учитываться и интеграция граждан в общество. Также в законопроекте предусмотрена и психологическая поддержка лицам этой категории. С психологами, которые работали вместе с нами во время Отечественной войны, была проведена работа в связи с пострадавшими от войны и ранеными военнослужащими. В каждом учреждении министерства открыта штатная единица психолога. Состояние каждого гражданина, получающего лечение в реабилитационном центре, дополнительно оценивают и психологи», - сказал Абдуллаев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)