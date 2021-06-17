В Азербайджане выросли выплаты населению из Госфонда соцзащиты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе - мае 2021 года выплаты населению из Государственного фонда соцзащиты (ГФСЗ) выросли на 5,1 процента - до 2 012,8 тысячи манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на фонд.

Кроме того, в указанный период доходы фонда выросли на 6,6 процента (142,8 тысячи манатов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2 302,1 тысячи манатов.

Поступления по взносам государственного социального страхования в ГФСЗ выросли на 8,4 процента (118,8 тысячи манатов) - до 1 527,7 тысячи манатов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)