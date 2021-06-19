БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создаются единые электронные реестры инвалидов и участников войны, лиц, получивших статус шехида и члена семьи шехида, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Эти реестры будут базироваться в электронно-информационной системе минтруда и позволят оперативно подтвердить статус гражданина при его обращении по поводу права на соцобеспечение.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)